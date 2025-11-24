aiAPIS pris i dag

Sanntids aiAPIS (APIS) pris i dag er $ 0.00008013, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende APIS til USD konverteringssats er $ 0.00008013 per APIS.

aiAPIS rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 7,326.63, med en sirkulerende forsyning på 91.43M APIS. I løpet av de siste 24 timene APIS har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.01165608, mens tidenes laveste notering var $ 0.00007913.

Kortsiktig har APIS beveget seg -- i løpet av den siste timen og -22.29% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

aiAPIS (APIS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 7.33K$ 7.33K $ 7.33K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 7.90K$ 7.90K $ 7.90K Opplagsforsyning 91.43M 91.43M 91.43M Total forsyning 98,623,382.30848566 98,623,382.30848566 98,623,382.30848566

