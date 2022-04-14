ai99x (AI99X) tokenomics Oppdag viktig innsikt i ai99x (AI99X), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

ai99x (AI99X) Informasjon Agent 99x is an innovative AI agent experiment designed to autonomously execute airdrops of its native token and tokens from other AI agents. It operates through a streamlined process of fetching, verifying, and airdropping addresses that interact with it. In addition to airdrop execution, Agent 99x also provides AI-driven intelligence, including trending cryptocurrency news and other relevant insights, making it a multifaceted tool for the crypto and AI ecosystems. Offisiell nettside: https://www.ai99x.com/ Teknisk dokument: https://docs.ai99x.com/ Kjøp AI99X nå!

ai99x (AI99X) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ai99x (AI99X), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 16.85K $ 16.85K $ 16.85K Total forsyning: $ 948.46M $ 948.46M $ 948.46M Sirkulerende forsyning: $ 948.46M $ 948.46M $ 948.46M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 16.85K $ 16.85K $ 16.85K All-time high: $ 0.00141481 $ 0.00141481 $ 0.00141481 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om ai99x (AI99X) pris

ai99x (AI99X) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak ai99x (AI99X) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AI99X tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AI99X tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AI99Xs tokenomics, kan du utforske AI99X tokenets livepris!

AI99X prisforutsigelse Vil du vite hvor AI99X kan være på vei? Vår AI99X prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se AI99X tokenets prisforutsigelse nå!

