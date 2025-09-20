ai99x (AI99X) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00141481$ 0.00141481 $ 0.00141481 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +10.35% Prisendring (7D) +10.35%

ai99x (AI99X) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har AI99X blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AI99X er $ 0.00141481, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AI99X endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +10.35% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ai99x (AI99X) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 16.85K$ 16.85K $ 16.85K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 16.85K$ 16.85K $ 16.85K Opplagsforsyning 948.46M 948.46M 948.46M Total forsyning 948,461,682.977857 948,461,682.977857 948,461,682.977857

Nåværende markedsverdi på ai99x er $ 16.85K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AI99X er 948.46M, med en total tilgang på 948461682.977857. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 16.85K.