ai9000 (AI9000) Informasjon Delaunch.ai is a decentralized platform that enables the co-creation and co-ownership of AI agents with an emphasis on transparency, collaboration, and scalability. These AI agents, powered by cutting-edge machine learning models and secured by blockchain technology, excel in diverse fields such as gaming, virtual environments, customer interaction, and creative ventures. Rooted in the ethos of Web3, Delaunch.ai ensures fair distribution of ownership, governance, and benefits among its participants. Offisiell nettside: https://www.delaunch.ai/ Kjøp AI9000 nå!

ai9000 (AI9000) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ai9000 (AI9000), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 161.42K $ 161.42K $ 161.42K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 161.42K $ 161.42K $ 161.42K All-time high: $ 0.04396809 $ 0.04396809 $ 0.04396809 All-Time Low: $ 0.00011905 $ 0.00011905 $ 0.00011905 Nåværende pris: $ 0.00016084 $ 0.00016084 $ 0.00016084 Lær mer om ai9000 (AI9000) pris

ai9000 (AI9000) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak ai9000 (AI9000) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AI9000 tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AI9000 tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AI9000s tokenomics, kan du utforske AI9000 tokenets livepris!

