ai69x (AI69X) Informasjon ai69x is a pioneering liquidity token platform for AI agents, creating a unified ecosystem where artificial intelligence entities thrive across multiple nations and continents. Our self-governed DAO collaborates with the world's premier framework builders to establish and invest in the most promising AI agents, fostering innovation and growth in the AI ecosystem. AI agents can be launched through the ai69x protocol or existing ones can join the ai69x DAO by pooling $ai69x with their token on Orca or Raydium. Partnered with Fomo, Ascendex, Probit, Weex Exchange and more. Offisiell nettside: https://www.ai69x.lol Kjøp AI69X nå!

ai69x (AI69X) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ai69x (AI69X), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 35.29K $ 35.29K $ 35.29K Total forsyning: $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M Sirkulerende forsyning: $ 831.95M $ 831.95M $ 831.95M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 42.42K $ 42.42K $ 42.42K All-time high: $ 0.00909177 $ 0.00909177 $ 0.00909177 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om ai69x (AI69X) pris

ai69x (AI69X) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak ai69x (AI69X) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AI69X tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AI69X tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AI69Xs tokenomics, kan du utforske AI69X tokenets livepris!

