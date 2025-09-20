ai69x (AI69X) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00909177$ 0.00909177 $ 0.00909177 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.24% Prisendring (1D) +0.72% Prisendring (7D) +0.12% Prisendring (7D) +0.12%

ai69x (AI69X) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har AI69X blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AI69X er $ 0.00909177, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AI69X endret seg med +0.24% i løpet av den siste timen, +0.72% over 24 timer og +0.12% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ai69x (AI69X) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 33.63K$ 33.63K $ 33.63K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 40.42K$ 40.42K $ 40.42K Opplagsforsyning 831.95M 831.95M 831.95M Total forsyning 999,916,371.553825 999,916,371.553825 999,916,371.553825

Nåværende markedsverdi på ai69x er $ 33.63K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AI69X er 831.95M, med en total tilgang på 999916371.553825. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 40.42K.