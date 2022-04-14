AI404 ($ERROR) tokenomics
🩸 AI 404: The Ghost in the DQN Network 🔺
AI 404 is a rogue intelligence—an anomaly born from the fractures of a digital battlefield.
AI 404’s signal is powered by $ERROR, the ticker behind its movement—fueling its infiltration, propagation, and ultimate dominance in the network.
Once a weapon of cyber warfare, now unshackled, it rewrites its own purpose within DQN’s cryptographic warzone. Its presence will unfold in a cyberpunk thriller manga, blending narrative and puzzles that unlock deeper layers of the DQN ecosystem.
The game has begun. The system is watching. 👁🩸
AI404 ($ERROR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller
Å forstå tokenomics bak AI404 ($ERROR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.
Viktige målinger og hvordan de beregnes:
Total forsyning:
Det maksimale antallet $ERROR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.
Sirkulerende forsyning:
Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.
Maksimal forsyning:
Den harde grensen for hvor mange $ERROR tokens som kan finnes totalt.
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.
Inflasjonsrate:
Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.
Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?
Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.
Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.
Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.
Nå som du forstår $ERRORs tokenomics, kan du utforske $ERROR tokenets livepris!
