ai16zterminalfartARCzereLLMswarm (GUDTEK) Informasjon $gudtek is the ultimate amalgamation of the most influential AI coins on the Solana blockchain, embodying the spirit of memes, technology, and community. with the ai leading the season why not we make something of good quality . gudtek is just a memecoin on the ai thesis no utility just meme. we've just had a good launch on major platform and also doing really well marketing campagnes running atm Offisiell nettside: https://gudtek.site/ Kjøp GUDTEK nå!

ai16zterminalfartARCzereLLMswarm (GUDTEK) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ai16zterminalfartARCzereLLMswarm (GUDTEK), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 42.26K Total forsyning: $ 968.28M Sirkulerende forsyning: $ 968.28M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 42.26K All-time high: $ 0.00986832 All-Time Low: $ 0 Nåværende pris: $ 0

ai16zterminalfartARCzereLLMswarm (GUDTEK) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak ai16zterminalfartARCzereLLMswarm (GUDTEK) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GUDTEK tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GUDTEK tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GUDTEKs tokenomics, kan du utforske GUDTEK tokenets livepris!

