AI VERTEX by Virtuals (VERTEX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.00124607 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -2.42% Prisendring (7D) +5.26%

AI VERTEX by Virtuals (VERTEX) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har VERTEX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til VERTEX er $ 0.00124607, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har VERTEX endret seg med -- i løpet av den siste timen, -2.42% over 24 timer og +5.26% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

AI VERTEX by Virtuals (VERTEX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 30.59K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 31.86K Opplagsforsyning 960.00M Total forsyning 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på AI VERTEX by Virtuals er $ 30.59K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på VERTEX er 960.00M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 31.86K.