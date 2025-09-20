AI Slop (AISLOP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00304386$ 0.00304386 $ 0.00304386 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.78% Prisendring (1D) -10.75% Prisendring (7D) -34.66% Prisendring (7D) -34.66%

AI Slop (AISLOP) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har AISLOP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AISLOP er $ 0.00304386, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AISLOP endret seg med +0.78% i løpet av den siste timen, -10.75% over 24 timer og -34.66% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

AI Slop (AISLOP) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 155.76K$ 155.76K $ 155.76K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 155.76K$ 155.76K $ 155.76K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på AI Slop er $ 155.76K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AISLOP er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 155.76K.