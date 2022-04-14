AI ROCKET by Virtuals (ROCKET) tokenomics Oppdag viktig innsikt i AI ROCKET by Virtuals (ROCKET), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

AI ROCKET by Virtuals (ROCKET) Informasjon AI Rocket is an AI-agent terminal designed to be the ultimate AI, ruling over other AIs in the crypto space. Daily alpha detection. Multi-lingual AI. Here’s what makes AI ROCKET the ultimate degen toolkit: Alpha Detection: Predict the Future, Today Why wait for trends to blow up when you can see them forming? What We Scrape: Twitter mentions, Telegram chatter, retweets, likes, and message spikes. How We Detect: Advanced AI identifies patterns and highlights projects and narratives gaining traction. The Edge: Spot trends 3-7 days ahead of the herd. No more guessing. No more FOMO. You’re the one creating the FOMO. Due Diligence Tool: Analyze Like a Pro DYOR? We made it so easy, you’ll wonder how you ever lived without it. What We Track: Website Traffic: Is the project gaining attention? Telegram Engagement: Are members active, or is it just bot city? Twitter Metrics: Growth in followers, mentions, and interaction rates. Output: A consolidated, no-nonsense report detailing a project’s social momentum. Whether you’re deciding to ape in or pass, this tool ensures you’re making data-driven moves. Daily Narratives: Stay Ahead of the Meta Narratives drive markets. Period. AI ROCKET keeps you at the forefront. Sources: Google Trends data. Sector-specific market cap growth. Keyword spikes across crypto platforms. Output: Daily updates on emerging narratives and categories gaining traction. Be the first to know when a sector like AI tokens or ZK-rollups starts popping. You won’t just ride the wave—you’ll lead it. Automated Social Exposure: Build Clout on Autopilot Why grind for engagement when you can automate it? How It Works: AI auto-replies to Twitter mentions with contextually relevant messages. Boosts visibility and interaction while making you look like a pro. The Result: More engagement. More followers. More clout. Your social presence will go from zero to hero without breaking a sweat. Offisiell nettside: https://app.virtuals.io/virtuals/12722 Teknisk dokument: https://ai-rocket.gitbook.io/docs Kjøp ROCKET nå!

AI ROCKET by Virtuals (ROCKET) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for AI ROCKET by Virtuals (ROCKET), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.15M $ 1.15M $ 1.15M Total forsyning: $ 998.77M $ 998.77M $ 998.77M Sirkulerende forsyning: $ 827.53M $ 827.53M $ 827.53M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.39M $ 1.39M $ 1.39M All-time high: $ 0.02364412 $ 0.02364412 $ 0.02364412 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00138838 $ 0.00138838 $ 0.00138838 Lær mer om AI ROCKET by Virtuals (ROCKET) pris

AI ROCKET by Virtuals (ROCKET) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak AI ROCKET by Virtuals (ROCKET) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ROCKET tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ROCKET tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ROCKETs tokenomics, kan du utforske ROCKET tokenets livepris!

ROCKET prisforutsigelse Vil du vite hvor ROCKET kan være på vei? Vår ROCKET prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ROCKET tokenets prisforutsigelse nå!

