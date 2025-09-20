AI ROCKET by Virtuals (ROCKET) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00154204 $ 0.00154204 $ 0.00154204 24 timer lav $ 0.00183759 $ 0.00183759 $ 0.00183759 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00154204$ 0.00154204 $ 0.00154204 24 timer høy $ 0.00183759$ 0.00183759 $ 0.00183759 All Time High $ 0.02364412$ 0.02364412 $ 0.02364412 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +2.17% Prisendring (1D) -11.89% Prisendring (7D) -41.97% Prisendring (7D) -41.97%

AI ROCKET by Virtuals (ROCKET) sanntidsprisen er $0.00159907. I løpet av de siste 24 timene har ROCKET blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00154204 og et toppnivå på $ 0.00183759, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ROCKET er $ 0.02364412, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ROCKET endret seg med +2.17% i løpet av den siste timen, -11.89% over 24 timer og -41.97% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

AI ROCKET by Virtuals (ROCKET) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.30M$ 1.30M $ 1.30M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.57M$ 1.57M $ 1.57M Opplagsforsyning 827.53M 827.53M 827.53M Total forsyning 998,766,801.234573 998,766,801.234573 998,766,801.234573

Nåværende markedsverdi på AI ROCKET by Virtuals er $ 1.30M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ROCKET er 827.53M, med en total tilgang på 998766801.234573. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.57M.