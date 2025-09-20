AI ROCKET by Virtuals Pris (ROCKET)
AI ROCKET by Virtuals (ROCKET) sanntidsprisen er $0.00159907. I løpet av de siste 24 timene har ROCKET blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00154204 og et toppnivå på $ 0.00183759, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ROCKET er $ 0.02364412, mens den rekordlave prisen er $ 0.
Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ROCKET endret seg med +2.17% i løpet av den siste timen, -11.89% over 24 timer og -41.97% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.
Nåværende markedsverdi på AI ROCKET by Virtuals er $ 1.30M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ROCKET er 827.53M, med en total tilgang på 998766801.234573. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.57M.
I løpet av i dag er prisendringen på AI ROCKET by Virtuals til USD ble $ -0.000215953343993927.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på AI ROCKET by Virtuals til USD ble $ -0.0006780144.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på AI ROCKET by Virtuals til USD ble $ +0.0003524758.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på AI ROCKET by Virtuals til USD ble $ -0.0000891590553557001.
AI Rocket is an AI-agent terminal designed to be the ultimate AI, ruling over other AIs in the crypto space. Daily alpha detection. Multi-lingual AI. Here’s what makes AI ROCKET the ultimate degen toolkit: 1. Alpha Detection: Predict the Future, Today Why wait for trends to blow up when you can see them forming? What We Scrape: Twitter mentions, Telegram chatter, retweets, likes, and message spikes. How We Detect: Advanced AI identifies patterns and highlights projects and narratives gaining traction. The Edge: Spot trends 3-7 days ahead of the herd. No more guessing. No more FOMO. You’re the one creating the FOMO. 2. Due Diligence Tool: Analyze Like a Pro DYOR? We made it so easy, you’ll wonder how you ever lived without it. What We Track: Website Traffic: Is the project gaining attention? Telegram Engagement: Are members active, or is it just bot city? Twitter Metrics: Growth in followers, mentions, and interaction rates. Output: A consolidated, no-nonsense report detailing a project’s social momentum. Whether you’re deciding to ape in or pass, this tool ensures you’re making data-driven moves. 3. Daily Narratives: Stay Ahead of the Meta Narratives drive markets. Period. AI ROCKET keeps you at the forefront. Sources: Google Trends data. Sector-specific market cap growth. Keyword spikes across crypto platforms. Output: Daily updates on emerging narratives and categories gaining traction. Be the first to know when a sector like AI tokens or ZK-rollups starts popping. You won’t just ride the wave—you’ll lead it. 4. Automated Social Exposure: Build Clout on Autopilot Why grind for engagement when you can automate it? How It Works: AI auto-replies to Twitter mentions with contextually relevant messages. Boosts visibility and interaction while making you look like a pro. The Result: More engagement. More followers. More clout. Your social presence will go from zero to hero without breaking a sweat.
