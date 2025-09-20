AI Market Compass (AIM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00528334 24 timer lav $ 0.00539167 24 timer høy All Time High $ 0.095809 Laveste pris $ 0.0051658 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -1.86% Prisendring (7D) -2.28%

AI Market Compass (AIM) sanntidsprisen er $0.00528435. I løpet av de siste 24 timene har AIM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00528334 og et toppnivå på $ 0.00539167, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AIM er $ 0.095809, mens den rekordlave prisen er $ 0.0051658.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AIM endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.86% over 24 timer og -2.28% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

AI Market Compass (AIM) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 208.95K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 208.95K Opplagsforsyning 39.54M Total forsyning 39,541,494.0

Nåværende markedsverdi på AI Market Compass er $ 208.95K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AIM er 39.54M, med en total tilgang på 39541494.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 208.95K.