AI Market Compass (AIM) sanntidsprisen er $0.00528435. I løpet av de siste 24 timene har AIM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00528334 og et toppnivå på $ 0.00539167, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AIM er $ 0.095809, mens den rekordlave prisen er $ 0.0051658.
Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AIM endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.86% over 24 timer og -2.28% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.
Nåværende markedsverdi på AI Market Compass er $ 208.95K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AIM er 39.54M, med en total tilgang på 39541494.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 208.95K.
I løpet av i dag er prisendringen på AI Market Compass til USD ble $ -0.000100568466180199.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på AI Market Compass til USD ble $ -0.0008540598.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på AI Market Compass til USD ble $ -0.0008841874.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på AI Market Compass til USD ble $ 0.
|Periode
|Endring (USD)
|Endring (%)
|I dag
|$ -0.000100568466180199
|-1.86%
|30 dager
|$ -0.0008540598
|-16.16%
|60 dager
|$ -0.0008841874
|-16.73%
|90 dager
|$ 0
|--
Market Compass is an AI-driven search layer for Web3, utilizing AI and Big Data to analyze market sentiment and predict trends. At launch, Market Compass gathers data from X (formerly Twitter) and web scraping using Commune AI's Subnet 17. The Challenge of Early Identification of High-Potential Blockchain Technologies In the fast-paced world of blockchain technologies, identifying high-potential projects at an early stage presents a significant challenge for investors. Market trends can shift rapidly, and distinguishing between fleeting fads and genuine innovations requires a deep understanding of the underlying technologies and market dynamics. At Market Compass, we recognize this challenge and are driven by the desire to provide investors with the tools and insights they need to stay ahead of the curve and capitalize on emerging opportunities. Harnessing Collective Intelligence of Online Communities for Signal Detection Online communities play a crucial role in shaping the narrative and direction of the blockchain industry. From social media platforms to discussion forums and messaging channels, these communities are hubs of collective intelligence, where valuable insights and signals can be gleaned from the conversations, opinions, and sentiments of participants. At Market Compass, we leverage advanced data gathering and analysis techniques to harness the collective intelligence of online communities for signal detection, enabling investors to uncover hidden opportunities and make informed investment decisions.
