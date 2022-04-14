AI INU (AIINU) tokenomics Oppdag viktig innsikt i AI INU (AIINU), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

AI INU (AIINU) Informasjon AI Inu is the AI dog coin for the people. Based on decentralizing AI for everyone. Offisiell nettside: https://aiinu.club/ Kjøp AIINU nå!

AI INU (AIINU) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for AI INU (AIINU), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 830.67K $ 830.67K $ 830.67K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 434.94M $ 434.94M $ 434.94M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.91M $ 1.91M $ 1.91M All-time high: $ 0.04658149 $ 0.04658149 $ 0.04658149 All-Time Low: $ 0.00107082 $ 0.00107082 $ 0.00107082 Nåværende pris: $ 0.00190815 $ 0.00190815 $ 0.00190815 Lær mer om AI INU (AIINU) pris

AI INU (AIINU) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak AI INU (AIINU) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AIINU tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AIINU tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AIINUs tokenomics, kan du utforske AIINU tokenets livepris!

AIINU prisforutsigelse Vil du vite hvor AIINU kan være på vei? Vår AIINU prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se AIINU tokenets prisforutsigelse nå!

