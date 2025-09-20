AI INU (AIINU) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00200772 24 timer høy $ 0.00205744 All Time High $ 0.04658149 Laveste pris $ 0.00107082 Prisendring (1H) +0.22% Prisendring (1D) -1.86% Prisendring (7D) -7.39%

AI INU (AIINU) sanntidsprisen er $0.00201483. I løpet av de siste 24 timene har AIINU blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00200772 og et toppnivå på $ 0.00205744, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AIINU er $ 0.04658149, mens den rekordlave prisen er $ 0.00107082.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AIINU endret seg med +0.22% i løpet av den siste timen, -1.86% over 24 timer og -7.39% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

AI INU (AIINU) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 875.86K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.01M Opplagsforsyning 434.94M Total forsyning 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på AI INU er $ 875.86K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AIINU er 434.94M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.01M.