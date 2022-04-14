Ai GCR ($AIGCR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Ai GCR ($AIGCR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Ai GCR ($AIGCR) Informasjon $aiGCR is an AI-driven trading bot on the Solana network, developed on the TopHat platform. It leverages AI technology to provide accurate cryptocurrency market analyses. The bot has demonstrated strong performance on Waveform and is trained using the strategies of renowned crypto trader GCR, offering data-driven insights and trading recommendations for users seeking advanced market analysis tools. Offisiell nettside: https://aigcr.net/ Kjøp $AIGCR nå!

Ai GCR ($AIGCR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Ai GCR ($AIGCR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 11.32K $ 11.32K $ 11.32K Total forsyning: $ 999.12M $ 999.12M $ 999.12M Sirkulerende forsyning: $ 999.12M $ 999.12M $ 999.12M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 11.32K $ 11.32K $ 11.32K All-time high: $ 0.00122373 $ 0.00122373 $ 0.00122373 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Ai GCR ($AIGCR) pris

Ai GCR ($AIGCR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Ai GCR ($AIGCR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet $AIGCR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange $AIGCR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår $AIGCRs tokenomics, kan du utforske $AIGCR tokenets livepris!

$AIGCR prisforutsigelse Vil du vite hvor $AIGCR kan være på vei? Vår $AIGCR prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se $AIGCR tokenets prisforutsigelse nå!

