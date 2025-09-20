Ai GCR ($AIGCR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00122373$ 0.00122373 $ 0.00122373 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -0.00% Prisendring (7D) +12.00% Prisendring (7D) +12.00%

Ai GCR ($AIGCR) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har $AIGCR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til $AIGCR er $ 0.00122373, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har $AIGCR endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.00% over 24 timer og +12.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Ai GCR ($AIGCR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 12.19K$ 12.19K $ 12.19K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 12.19K$ 12.19K $ 12.19K Opplagsforsyning 999.12M 999.12M 999.12M Total forsyning 999,121,254.986316 999,121,254.986316 999,121,254.986316

Nåværende markedsverdi på Ai GCR er $ 12.19K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $AIGCR er 999.12M, med en total tilgang på 999121254.986316. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 12.19K.