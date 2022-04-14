AI Factory (SN80) tokenomics Oppdag viktig innsikt i AI Factory (SN80), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

AI Factory (SN80) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for AI Factory (SN80), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.39M $ 1.39M $ 1.39M Total forsyning: $ 2.11M $ 2.11M $ 2.11M Sirkulerende forsyning: $ 2.11M $ 2.11M $ 2.11M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.39M $ 1.39M $ 1.39M All-time high: $ 1.045 $ 1.045 $ 1.045 All-Time Low: $ 0.533786 $ 0.533786 $ 0.533786 Nåværende pris: $ 0.659626 $ 0.659626 $ 0.659626 Lær mer om AI Factory (SN80) pris

AI Factory (SN80) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak AI Factory (SN80) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SN80 tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SN80 tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SN80s tokenomics, kan du utforske SN80 tokenets livepris!

SN80 prisforutsigelse Vil du vite hvor SN80 kan være på vei? Vår SN80 prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SN80 tokenets prisforutsigelse nå!

