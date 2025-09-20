AI Factory (SN80) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.72877 $ 0.72877 $ 0.72877 24 timer lav $ 0.780043 $ 0.780043 $ 0.780043 24 timer høy 24 timer lav $ 0.72877$ 0.72877 $ 0.72877 24 timer høy $ 0.780043$ 0.780043 $ 0.780043 All Time High $ 1.045$ 1.045 $ 1.045 Laveste pris $ 0.533786$ 0.533786 $ 0.533786 Prisendring (1H) -0.12% Prisendring (1D) -1.82% Prisendring (7D) -18.08% Prisendring (7D) -18.08%

AI Factory (SN80) sanntidsprisen er $0.730818. I løpet av de siste 24 timene har SN80 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.72877 og et toppnivå på $ 0.780043, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SN80 er $ 1.045, mens den rekordlave prisen er $ 0.533786.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SN80 endret seg med -0.12% i løpet av den siste timen, -1.82% over 24 timer og -18.08% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

AI Factory (SN80) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.52M$ 1.52M $ 1.52M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.52M$ 1.52M $ 1.52M Opplagsforsyning 2.09M 2.09M 2.09M Total forsyning 2,086,175.811152548 2,086,175.811152548 2,086,175.811152548

Nåværende markedsverdi på AI Factory er $ 1.52M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SN80 er 2.09M, med en total tilgang på 2086175.811152548. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.52M.