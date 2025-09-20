AI Agent Factory (AIAF) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00004025 24 timer lav $ 0.00004063 24 timer høy All Time High $ 0.0053206 Laveste pris $ 0.0000094 Prisendring (1H) +0.18% Prisendring (1D) +0.69% Prisendring (7D) -10.34%

AI Agent Factory (AIAF) sanntidsprisen er $0.00004052. I løpet av de siste 24 timene har AIAF blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00004025 og et toppnivå på $ 0.00004063, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AIAF er $ 0.0053206, mens den rekordlave prisen er $ 0.0000094.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AIAF endret seg med +0.18% i løpet av den siste timen, +0.69% over 24 timer og -10.34% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

AI Agent Factory (AIAF) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 40.54K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 40.54K Opplagsforsyning 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på AI Agent Factory er $ 40.54K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AIAF er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 40.54K.