AhaToken (AHT) Informasjon Aha is a knowledge Q&A platform where users can get their questions answered by experts in various fields. Users can acquire digital assets by posting questions, answers, and other content curation activities, which can generate additional profits. Aha also solves abusive activities such as unwanted advertising and P.R. content. Aha creates knowledge content that guarantees reliability and expertise Offisiell nettside: https://www.a-ha.io/ Kjøp AHT nå!

AhaToken (AHT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for AhaToken (AHT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 24.17M $ 24.17M $ 24.17M Total forsyning: $ 7.73B $ 7.73B $ 7.73B Sirkulerende forsyning: $ 6.98B $ 6.98B $ 6.98B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 26.76M $ 26.76M $ 26.76M All-time high: $ 0.03894145 $ 0.03894145 $ 0.03894145 All-Time Low: $ 0.00258023 $ 0.00258023 $ 0.00258023 Nåværende pris: $ 0.00346165 $ 0.00346165 $ 0.00346165 Lær mer om AhaToken (AHT) pris

AhaToken (AHT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak AhaToken (AHT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AHT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AHT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AHTs tokenomics, kan du utforske AHT tokenets livepris!

