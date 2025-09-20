AhaToken (AHT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00352912 24 timer høy $ 0.00357681 All Time High $ 0.03894145 Laveste pris $ 0.00258023 Prisendring (1H) +0.39% Prisendring (1D) -0.59% Prisendring (7D) -1.48%

AhaToken (AHT) sanntidsprisen er $0.00354272. I løpet av de siste 24 timene har AHT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00352912 og et toppnivå på $ 0.00357681, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AHT er $ 0.03894145, mens den rekordlave prisen er $ 0.00258023.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AHT endret seg med +0.39% i løpet av den siste timen, -0.59% over 24 timer og -1.48% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

AhaToken (AHT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 24.67M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 27.34M Opplagsforsyning 6.98B Total forsyning 7,730,764,631.06281

Nåværende markedsverdi på AhaToken er $ 24.67M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AHT er 6.98B, med en total tilgang på 7730764631.06281. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 27.34M.