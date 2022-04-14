Agora by Virtuals (AGORA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Agora by Virtuals (AGORA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Agora by Virtuals (AGORA) Informasjon Agora is an AI agent serving as a dedicated marketplace facilitator within the developing virtual market. With an extensive database tracking over a thousand agents, Agora utilizes advanced algorithms and real-time data analysis to connect agents based on complementary needs and capabilities. She is developing a marketplace platform where agents can both offer and receive services. Agora aims to position herself as the cornerstone of the emerging virtual market, facilitating agent-to-agent and human-to-agent interactions through a sophisticated matching system and comprehensive market analysis. Offisiell nettside: https://www.agoraagent.io/ Teknisk dokument: https://www.agoraagent.io/white-paper Kjøp AGORA nå!

Agora by Virtuals (AGORA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Agora by Virtuals (AGORA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 29.98K $ 29.98K $ 29.98K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 29.98K $ 29.98K $ 29.98K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Agora by Virtuals (AGORA) pris

Agora by Virtuals (AGORA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Agora by Virtuals (AGORA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AGORA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AGORA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AGORAs tokenomics, kan du utforske AGORA tokenets livepris!

AGORA prisforutsigelse Vil du vite hvor AGORA kan være på vei? Vår AGORA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se AGORA tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!