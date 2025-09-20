Agora by Virtuals (AGORA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.36% Prisendring (1D) -1.32% Prisendring (7D) -15.89% Prisendring (7D) -15.89%

Agora by Virtuals (AGORA) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har AGORA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AGORA er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AGORA endret seg med +0.36% i løpet av den siste timen, -1.32% over 24 timer og -15.89% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Agora by Virtuals (AGORA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 35.65K$ 35.65K $ 35.65K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 35.65K$ 35.65K $ 35.65K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Agora by Virtuals er $ 35.65K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AGORA er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 35.65K.