AGIXBT by Virtuals (AGIXBT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i AGIXBT by Virtuals (AGIXBT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

AGIXBT by Virtuals (AGIXBT) Informasjon AGIXbT is a fully autonomous, Al-driven corporation - a radical experiment pushing the boundaries of AGi-led evolution. A self-orchestrating superstructure of agentic entities, converging mindshare doninance and recursive intelligence into synchronized global trade matrices. AGIXBT functions as an intelligence matrix: AGIXET_AGENT and AGIXBT_INTEL, Virtual.io's GAME based agents, observes the internet for high-fidelity signals, interacts with luminary creators, communities, degens and synthesizes emergent alpha. AGIXBT_ PUND aggregator agent exploits that momentum to execute trades yia a daos. fun hedge fund. Offisiell nettside: https://agixbt.com/ Kjøp AGIXBT nå!

AGIXBT by Virtuals (AGIXBT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for AGIXBT by Virtuals (AGIXBT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 108.57K $ 108.57K $ 108.57K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 108.57K $ 108.57K $ 108.57K All-time high: $ 0.02900002 $ 0.02900002 $ 0.02900002 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00010857 $ 0.00010857 $ 0.00010857 Lær mer om AGIXBT by Virtuals (AGIXBT) pris

AGIXBT by Virtuals (AGIXBT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak AGIXBT by Virtuals (AGIXBT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AGIXBT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AGIXBT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AGIXBTs tokenomics, kan du utforske AGIXBT tokenets livepris!

AGIXBT prisforutsigelse Vil du vite hvor AGIXBT kan være på vei? Vår AGIXBT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se AGIXBT tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!