AGIXBT by Virtuals (AGIXBT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00012541 24 timer høy $ 0.0001351 All Time High $ 0.02900002 Laveste pris $ 0.00003813 Prisendring (1H) +0.35% Prisendring (1D) -1.40% Prisendring (7D) -8.57%

AGIXBT by Virtuals (AGIXBT) sanntidsprisen er $0.00013067. I løpet av de siste 24 timene har AGIXBT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00012541 og et toppnivå på $ 0.0001351, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AGIXBT er $ 0.02900002, mens den rekordlave prisen er $ 0.00003813.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AGIXBT endret seg med +0.35% i løpet av den siste timen, -1.40% over 24 timer og -8.57% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

AGIXBT by Virtuals (AGIXBT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 130.67K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 130.67K Opplagsforsyning 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på AGIXBT by Virtuals er $ 130.67K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AGIXBT er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 130.67K.