Agio (AGIO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Agio (AGIO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Agio (AGIO) Informasjon AGIO - Exploring ERC-20 Covered Tokens in the Crypto Meta In response to the inherent volatility of the cryptocurrency market, our priority is to instill a sense of security among investors. Enter Agio: we've introduced "covered tokens," ERC20 tokens that offer complete protection from the moment they are exchanged from a standard asset to its cover counterpart. This innovative approach enables users to mitigate potential losses while still capitalizing on the upward trajectory of their investments. Agio operates as a decentralized and trustless platform where individuals can seamlessly swap their assets for covered tokens (Ctokens). These Ctokens mirror the value fluctuations of the underlying assets, yet guarantee 100% coverage against losses at the point of acquisition. This means users can shield themselves against up to 100% of potential losses in the cryptocurrency realm while retaining the potential for gains. Our objective is to revolutionize the way users engage with cryptocurrency markets by offering them the means to hedge against downward price movements. Through depositing their assets on our platform, users gain control over their potential losses. Our transparent fee structure ensures users are fully informed about the costs associated with swapping their assets into covered tokens, empowering them to make informed investment decisions. Offisiell nettside: https://www.agioprotocol.co/ Teknisk dokument: https://agio-protocol-1.gitbook.io/agio-docs/ Kjøp AGIO nå!

Agio (AGIO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Agio (AGIO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 274.14K $ 274.14K $ 274.14K Total forsyning: $ 90.41M $ 90.41M $ 90.41M Sirkulerende forsyning: $ 27.16M $ 27.16M $ 27.16M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 912.56K $ 912.56K $ 912.56K All-time high: $ 0.02506422 $ 0.02506422 $ 0.02506422 All-Time Low: $ 0.00697543 $ 0.00697543 $ 0.00697543 Nåværende pris: $ 0.01009361 $ 0.01009361 $ 0.01009361 Lær mer om Agio (AGIO) pris

Agio (AGIO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Agio (AGIO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AGIO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AGIO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AGIOs tokenomics, kan du utforske AGIO tokenets livepris!

AGIO prisforutsigelse Vil du vite hvor AGIO kan være på vei? Vår AGIO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se AGIO tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!