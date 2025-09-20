Agio (AGIO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.01002832 24 timer høy $ 0.01059937 All Time High $ 0.02506422 Laveste pris $ 0.00697543 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) +3.95% Prisendring (7D) -18.12%

Agio (AGIO) sanntidsprisen er $0.0105722. I løpet av de siste 24 timene har AGIO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01002832 og et toppnivå på $ 0.01059937, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AGIO er $ 0.02506422, mens den rekordlave prisen er $ 0.00697543.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AGIO endret seg med -- i løpet av den siste timen, +3.95% over 24 timer og -18.12% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Agio (AGIO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 287.14K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 955.83K Opplagsforsyning 27.16M Total forsyning 90,409,744.0

Nåværende markedsverdi på Agio er $ 287.14K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AGIO er 27.16M, med en total tilgang på 90409744.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 955.83K.