Agentwood (AWS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.03098589$ 0.03098589 $ 0.03098589 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.20% Prisendring (1D) -5.05% Prisendring (7D) -12.82% Prisendring (7D) -12.82%

Agentwood (AWS) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har AWS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AWS er $ 0.03098589, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AWS endret seg med +0.20% i løpet av den siste timen, -5.05% over 24 timer og -12.82% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Agentwood (AWS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 56.66K$ 56.66K $ 56.66K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 81.89K$ 81.89K $ 81.89K Opplagsforsyning 69.19M 69.19M 69.19M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Agentwood er $ 56.66K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AWS er 69.19M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 81.89K.