AGENTSYS AI (AGSYS) Informasjon Agentsys is a user-friendly blockchain-based platform that facilitates the creation and deployment of AI agents and tokens without requiring extensive coding expertise. The platform includes an intuitive mini app for portfolio tracking, trading, and AI integration, while employing a 5% fee structure for newly launched tokens. By staking the native $AGSYS token, participants can earn revenue share from platform activity, encouraging a collaborative ecosystem for developers, traders, and investors. The project aims to simplify access to AI-driven solutions and token launches, fostering a sustainable environment for ongoing growth. Offisiell nettside: https://www.agentsys.io/ Kjøp AGSYS nå!

AGENTSYS AI (AGSYS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for AGENTSYS AI (AGSYS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 10.87K Total forsyning: $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 100.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 10.87K All-time high: $ 0.00492784 All-Time Low: $ 0 Nåværende pris: $ 0.00010871

AGENTSYS AI (AGSYS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak AGENTSYS AI (AGSYS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AGSYS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AGSYS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AGSYSs tokenomics, kan du utforske AGSYS tokenets livepris!

