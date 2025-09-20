AGENTSYS AI (AGSYS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00492784$ 0.00492784 $ 0.00492784 Laveste pris $ 0.00004374$ 0.00004374 $ 0.00004374 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +5.11% Prisendring (7D) +5.11%

AGENTSYS AI (AGSYS) sanntidsprisen er $0.00011336. I løpet av de siste 24 timene har AGSYS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AGSYS er $ 0.00492784, mens den rekordlave prisen er $ 0.00004374.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AGSYS endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +5.11% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

AGENTSYS AI (AGSYS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 11.34K$ 11.34K $ 11.34K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 11.34K$ 11.34K $ 11.34K Opplagsforsyning 100.00M 100.00M 100.00M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på AGENTSYS AI er $ 11.34K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AGSYS er 100.00M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 11.34K.