Agents AI (AGENT) Informasjon AgentsAI is a transformative platform that merges advanced artificial intelligence with blockchain technology, redefining what’s possible with autonomous digital agents. It empowers users to develop, deploy, and trade AI agents capable of far more than standard automation. With AgentsAI, users can create personalized agents that interact dynamically with online communities, engage in real-time conversations, and execute tasks with precision — all without the need for constant oversight. Going beyond basic functionality, these AI agents are designed to foster their own token ecosystems, enabling users to launch tokens that mirror the agent's identity and purpose, creating unique opportunities for monetization. Offisiell nettside: https://agentsai.org/ Teknisk dokument: https://docs.agentsai.org/ Kjøp AGENT nå!

Agents AI (AGENT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Agents AI (AGENT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 477.24K $ 477.24K $ 477.24K Total forsyning: $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M Sirkulerende forsyning: $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 477.24K $ 477.24K $ 477.24K All-time high: $ 0.01554727 $ 0.01554727 $ 0.01554727 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00047873 $ 0.00047873 $ 0.00047873 Lær mer om Agents AI (AGENT) pris

Agents AI (AGENT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Agents AI (AGENT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AGENT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AGENT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AGENTs tokenomics, kan du utforske AGENT tokenets livepris!

AGENT prisforutsigelse Vil du vite hvor AGENT kan være på vei? Vår AGENT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se AGENT tokenets prisforutsigelse nå!

