AgentAlgo (AGENT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.054586 $ 0.054586 $ 0.054586 24 timer lav $ 0.059487 $ 0.059487 $ 0.059487 24 timer høy 24 timer lav $ 0.054586$ 0.054586 $ 0.054586 24 timer høy $ 0.059487$ 0.059487 $ 0.059487 All Time High $ 1.34$ 1.34 $ 1.34 Laveste pris $ 0.02553433$ 0.02553433 $ 0.02553433 Prisendring (1H) -0.07% Prisendring (1D) -7.74% Prisendring (7D) -14.06% Prisendring (7D) -14.06%

AgentAlgo (AGENT) sanntidsprisen er $0.054797. I løpet av de siste 24 timene har AGENT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.054586 og et toppnivå på $ 0.059487, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AGENT er $ 1.34, mens den rekordlave prisen er $ 0.02553433.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AGENT endret seg med -0.07% i løpet av den siste timen, -7.74% over 24 timer og -14.06% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

AgentAlgo (AGENT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.15M$ 1.15M $ 1.15M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.15M$ 1.15M $ 1.15M Opplagsforsyning 20.96M 20.96M 20.96M Total forsyning 20,955,000.0 20,955,000.0 20,955,000.0

Nåværende markedsverdi på AgentAlgo er $ 1.15M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AGENT er 20.96M, med en total tilgang på 20955000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.15M.