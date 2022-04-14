Agent Zeek by Virtuals (ZEEK) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Agent Zeek by Virtuals (ZEEK), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Agent Zeek by Virtuals (ZEEK) Informasjon Agent Zeek is the cutting-edge mascot of zkSync, a Layer 2 scaling solution built on Ethereum. Embodying the futuristic and efficient spirit of zkSync, Zeek is a sleek, AI-powered operative designed for speed, security, and seamless blockchain interactions. With a polished, cyberpunk-inspired design, Zeek features glowing neon circuitry lines, symbolizing the advanced cryptographic technology of zk-rollups. Offisiell nettside: https://app.virtuals.io/virtuals/7500 Kjøp ZEEK nå!

Agent Zeek by Virtuals (ZEEK) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Agent Zeek by Virtuals (ZEEK), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 49.50K $ 49.50K $ 49.50K Total forsyning: $ 998.23M $ 998.23M $ 998.23M Sirkulerende forsyning: $ 998.23M $ 998.23M $ 998.23M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 49.50K $ 49.50K $ 49.50K All-time high: $ 0.00130245 $ 0.00130245 $ 0.00130245 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Agent Zeek by Virtuals (ZEEK) pris

Agent Zeek by Virtuals (ZEEK) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Agent Zeek by Virtuals (ZEEK) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ZEEK tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ZEEK tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ZEEKs tokenomics, kan du utforske ZEEK tokenets livepris!

ZEEK prisforutsigelse Vil du vite hvor ZEEK kan være på vei? Vår ZEEK prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ZEEK tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!