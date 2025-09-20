Agent Zeek by Virtuals (ZEEK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00130245$ 0.00130245 $ 0.00130245 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -3.53% Prisendring (7D) -8.87% Prisendring (7D) -8.87%

Agent Zeek by Virtuals (ZEEK) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har ZEEK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ZEEK er $ 0.00130245, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ZEEK endret seg med -- i løpet av den siste timen, -3.53% over 24 timer og -8.87% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Agent Zeek by Virtuals (ZEEK) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 49.14K$ 49.14K $ 49.14K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 49.14K$ 49.14K $ 49.14K Opplagsforsyning 998.23M 998.23M 998.23M Total forsyning 998,229,574.1543589 998,229,574.1543589 998,229,574.1543589

Nåværende markedsverdi på Agent Zeek by Virtuals er $ 49.14K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ZEEK er 998.23M, med en total tilgang på 998229574.1543589. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 49.14K.