Agent YP by Virtuals (AIYP) Informasjon AgentYP is an AI Agent project created by an influential creator of the web3 gaming space, YellowPanther. AgentYP's purpose is to be an autonomous agent that provides accurate and concise information about the web3 gaming space based on accurate sets of data and inputs. AgentYP ultimately aims to exist in different web3 games as an AI NPC that will give users a personalized experience. AgentYP's vision is to empower creators, developers, and gamers by contributing invaluable insights, tools, and enhancements that elevate the Web3 Gaming landscape. Offisiell nettside: https://app.virtuals.io/virtuals/14722 Kjøp AIYP nå!

Agent YP by Virtuals (AIYP) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Agent YP by Virtuals (AIYP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 788.79K $ 788.79K $ 788.79K Total forsyning: $ 999.03M $ 999.03M $ 999.03M Sirkulerende forsyning: $ 999.03M $ 999.03M $ 999.03M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 788.79K $ 788.79K $ 788.79K All-time high: $ 0.02600732 $ 0.02600732 $ 0.02600732 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00078915 $ 0.00078915 $ 0.00078915 Lær mer om Agent YP by Virtuals (AIYP) pris

Agent YP by Virtuals (AIYP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Agent YP by Virtuals (AIYP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AIYP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AIYP tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AIYPs tokenomics, kan du utforske AIYP tokenets livepris!

AIYP prisforutsigelse Vil du vite hvor AIYP kan være på vei? Vår AIYP prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se AIYP tokenets prisforutsigelse nå!

