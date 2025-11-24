Hva er VILADY

Agent Vilady TV (VILADY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Agent Vilady TV (VILADY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 84.73K $ 84.73K $ 84.73K Total forsyning: $ 9.98M $ 9.98M $ 9.98M Sirkulerende forsyning: $ 9.98M $ 9.98M $ 9.98M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 84.73K $ 84.73K $ 84.73K All-time high: $ 0.01562303 $ 0.01562303 $ 0.01562303 All-Time Low: $ 0.00824494 $ 0.00824494 $ 0.00824494 Nåværende pris: $ 0.0084823 $ 0.0084823 $ 0.0084823 Lær mer om Agent Vilady TV (VILADY) pris Kjøp VILADY nå!

Agent Vilady TV (VILADY) Informasjon Offisiell nettside: https://aitv.gg/vilady

Agent Vilady TV (VILADY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Agent Vilady TV (VILADY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet VILADY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange VILADY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår VILADYs tokenomics, kan du utforske VILADY tokenets livepris!

VILADY prisforutsigelse Vil du vite hvor VILADY kan være på vei? Vår VILADY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se VILADY tokenets prisforutsigelse nå!

