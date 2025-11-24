Agent Vilady TV pris i dag

Sanntids Agent Vilady TV (VILADY) pris i dag er $ 0.00842051, med en 0.42% endring de siste 24 timene. Nåværende VILADY til USD konverteringssats er $ 0.00842051 per VILADY.

Agent Vilady TV rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 84,328, med en sirkulerende forsyning på 9.98M VILADY. I løpet av de siste 24 timene VILADY har den blitt handlet mellom $ 0.00836227(laveste) og $ 0.00862269 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.01562303, mens tidenes laveste notering var $ 0.00824494.

Kortsiktig har VILADY beveget seg -0.02% i løpet av den siste timen og -14.66% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Agent Vilady TV (VILADY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 84.33K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 84.33K Opplagsforsyning 9.98M Total forsyning 9,982,639.296422923

Nåværende markedsverdi på Agent Vilady TV er $ 84.33K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på VILADY er 9.98M, med en total tilgang på 9982639.296422923. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 84.33K.