Agent Arena by Masa (SN59) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.809623 $ 0.809623 $ 0.809623 24 timer lav $ 0.900586 $ 0.900586 $ 0.900586 24 timer høy 24 timer lav $ 0.809623$ 0.809623 $ 0.809623 24 timer høy $ 0.900586$ 0.900586 $ 0.900586 All Time High $ 1.64$ 1.64 $ 1.64 Laveste pris $ 0.507002$ 0.507002 $ 0.507002 Prisendring (1H) -0.05% Prisendring (1D) -9.21% Prisendring (7D) -15.62% Prisendring (7D) -15.62%

Agent Arena by Masa (SN59) sanntidsprisen er $0.810445. I løpet av de siste 24 timene har SN59 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.809623 og et toppnivå på $ 0.900586, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SN59 er $ 1.64, mens den rekordlave prisen er $ 0.507002.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SN59 endret seg med -0.05% i løpet av den siste timen, -9.21% over 24 timer og -15.62% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Agent Arena by Masa (SN59) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.11M$ 2.11M $ 2.11M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.11M$ 2.11M $ 2.11M Opplagsforsyning 2.60M 2.60M 2.60M Total forsyning 2,601,186.843440386 2,601,186.843440386 2,601,186.843440386

Nåværende markedsverdi på Agent Arena by Masa er $ 2.11M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SN59 er 2.60M, med en total tilgang på 2601186.843440386. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.11M.