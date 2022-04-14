Agenius (AGNS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Agenius (AGNS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Agenius (AGNS) Informasjon Madness.fun is a next-generation launchpad that turns viral ideas into fully fledged meme-coin ecosystems in minutes. Powered by in-house AI, the platform automates everything from token creation to post-launch growth tools, letting creators focus on community while the tech handles the heavy lifting. Designed for simplicity and scale, Madness.fun aims to make launching and nurturing a token as easy-and as fun-as sharing a meme. Offisiell nettside: https://madness.fun/ Teknisk dokument: https://madness.fun/docs

Agenius (AGNS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Agenius (AGNS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 47.89K Total forsyning: $ 1000.00M Sirkulerende forsyning: $ 950.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 50.41K All-time high: $ 0.00296248 All-Time Low: $ 0 Nåværende pris: $ 0

Agenius (AGNS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Agenius (AGNS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AGNS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AGNS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AGNSs tokenomics, kan du utforske AGNS tokenets livepris!

AGNS prisforutsigelse Vil du vite hvor AGNS kan være på vei? Vår AGNS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

