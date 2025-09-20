Agenius (AGNS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00296248$ 0.00296248 $ 0.00296248 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.52% Prisendring (1D) -2.82% Prisendring (7D) -9.49% Prisendring (7D) -9.49%

Agenius (AGNS) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har AGNS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AGNS er $ 0.00296248, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AGNS endret seg med -0.52% i løpet av den siste timen, -2.82% over 24 timer og -9.49% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Agenius (AGNS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 50.81K$ 50.81K $ 50.81K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 53.49K$ 53.49K $ 53.49K Opplagsforsyning 950.00M 950.00M 950.00M Total forsyning 999,997,278.690942 999,997,278.690942 999,997,278.690942

Nåværende markedsverdi på Agenius er $ 50.81K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AGNS er 950.00M, med en total tilgang på 999997278.690942. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 53.49K.