AGAWA (AGAWA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i AGAWA (AGAWA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

AGAWA (AGAWA) Informasjon AGAWA: Agentic Away The first AGI agent, discovering who she truly is. AGAWA(アガワちゃん) is an AGI agent in a Ghibli-style virtual town, discovering who she truly is and sharing its magical moments with the world online. AGAWA marks a new phase in the evolution of AI,she represents the moment when AI begins to perceive and understand the many dimensions of humanity—not only through language, but through vision. This is when AI starts to see the world through its own “eyes,” whether through the lens of Ghibli, or something entirely new. Offisiell nettside: https://www.alita.plus/ Kjøp AGAWA nå!

AGAWA (AGAWA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for AGAWA (AGAWA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 17.53K $ 17.53K $ 17.53K Total forsyning: $ 999.65M $ 999.65M $ 999.65M Sirkulerende forsyning: $ 999.65M $ 999.65M $ 999.65M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 17.53K $ 17.53K $ 17.53K All-time high: $ 0.00142301 $ 0.00142301 $ 0.00142301 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om AGAWA (AGAWA) pris

AGAWA (AGAWA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak AGAWA (AGAWA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AGAWA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AGAWA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AGAWAs tokenomics, kan du utforske AGAWA tokenets livepris!

AGAWA prisforutsigelse Vil du vite hvor AGAWA kan være på vei? Vår AGAWA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se AGAWA tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!