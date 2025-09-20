AGAWA (AGAWA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy $ 0 All Time High $ 0.00142301 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -0.30% Prisendring (1D) -2.37% Prisendring (7D) -3.78%

AGAWA (AGAWA) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har AGAWA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AGAWA er $ 0.00142301, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AGAWA endret seg med -0.30% i løpet av den siste timen, -2.37% over 24 timer og -3.78% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

AGAWA (AGAWA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 18.64K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 18.64K Opplagsforsyning 999.65M Total forsyning 999,652,018.509195

Nåværende markedsverdi på AGAWA er $ 18.64K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AGAWA er 999.65M, med en total tilgang på 999652018.509195. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 18.64K.