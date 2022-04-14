AfterHour (AH) tokenomics Oppdag viktig innsikt i AfterHour (AH), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

AfterHour (AH) Informasjon AfterHour is a social investing platform where users publicly share their stock portfolios, trades, and market opinions. It combines verified brokerage connections with a social feed, allowing investors to learn from each other, track trends, and build credibility based on real activity. The platform is designed to make investing more transparent and collaborative by highlighting what real people are doing with their money. Unlike traditional forums or tools, AfterHour is built natively for mobile and web, emphasizing identity, visibility, and community-driven insights. The goal is to create a product that helps people make better investing decisions by seeing what others are actually doing.

AfterHour (AH) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for AfterHour (AH), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 95.01K $ 95.01K $ 95.01K Total forsyning: $ 999.78M $ 999.78M $ 999.78M Sirkulerende forsyning: $ 715.08M $ 715.08M $ 715.08M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 132.84K $ 132.84K $ 132.84K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00013287 $ 0.00013287 $ 0.00013287 Lær mer om AfterHour (AH) pris

AfterHour (AH) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak AfterHour (AH) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AH tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AH tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AHs tokenomics, kan du utforske AH tokenets livepris!

