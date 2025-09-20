AfterHour (AH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00013573 $ 0.00013573 $ 0.00013573 24 timer lav $ 0.00014111 $ 0.00014111 $ 0.00014111 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00013573$ 0.00013573 $ 0.00013573 24 timer høy $ 0.00014111$ 0.00014111 $ 0.00014111 All Time High $ 0.00050275$ 0.00050275 $ 0.00050275 Laveste pris $ 0.00011045$ 0.00011045 $ 0.00011045 Prisendring (1H) -0.06% Prisendring (1D) -3.14% Prisendring (7D) -4.03% Prisendring (7D) -4.03%

AfterHour (AH) sanntidsprisen er $0.00013662. I løpet av de siste 24 timene har AH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00013573 og et toppnivå på $ 0.00014111, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AH er $ 0.00050275, mens den rekordlave prisen er $ 0.00011045.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AH endret seg med -0.06% i løpet av den siste timen, -3.14% over 24 timer og -4.03% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

AfterHour (AH) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 97.86K$ 97.86K $ 97.86K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 136.73K$ 136.73K $ 136.73K Opplagsforsyning 715.54M 715.54M 715.54M Total forsyning 999,781,044.6891123 999,781,044.6891123 999,781,044.6891123

Nåværende markedsverdi på AfterHour er $ 97.86K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AH er 715.54M, med en total tilgang på 999781044.6891123. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 136.73K.