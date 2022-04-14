Africa Kids Token (AKIDS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Africa Kids Token (AKIDS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Africa Kids Token (AKIDS) Informasjon Africa Kids Token is a blockchain-based initiative aimed at empowering African youth, particularly those involved in music, dance, and cultural expression. The token supports the community by creating financial opportunities, fostering talent, and promoting cultural visibility on a global scale. It uses cryptocurrency to provide a platform for young Africans, helping them reach a wider audience and gain recognition while encouraging positive social impact. Offisiell nettside: https://www.africakidstoken.com/ Teknisk dokument: https://docs.africakidstoken.com/ Kjøp AKIDS nå!

Africa Kids Token (AKIDS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Africa Kids Token (AKIDS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 40.21K Total forsyning: $ 999.77M Sirkulerende forsyning: $ 996.42M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 40.34K All-time high: $ 0.00575458 All-Time Low: $ 0 Nåværende pris: $ 0

Africa Kids Token (AKIDS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Africa Kids Token (AKIDS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AKIDS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AKIDS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AKIDSs tokenomics, kan du utforske AKIDS tokenets livepris!

AKIDS prisforutsigelse Vil du vite hvor AKIDS kan være på vei? Vår AKIDS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se AKIDS tokenets prisforutsigelse nå!

