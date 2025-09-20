Africa Kids Token (AKIDS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00004311 24 timer høy $ 0.00004495 All Time High $ 0.00575458 Laveste pris $ 0.00003363 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -2.53% Prisendring (7D) -3.04%

Africa Kids Token (AKIDS) sanntidsprisen er $0.00004374. I løpet av de siste 24 timene har AKIDS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00004311 og et toppnivå på $ 0.00004495, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AKIDS er $ 0.00575458, mens den rekordlave prisen er $ 0.00003363.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AKIDS endret seg med -- i løpet av den siste timen, -2.53% over 24 timer og -3.04% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Africa Kids Token (AKIDS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 43.59K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 43.73K Opplagsforsyning 996.42M Total forsyning 999,775,496.207236

Nåværende markedsverdi på Africa Kids Token er $ 43.59K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AKIDS er 996.42M, med en total tilgang på 999775496.207236. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 43.73K.