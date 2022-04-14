Afreum (AFR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Afreum (AFR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Afreum (AFR) Informasjon Afreum is building an ecosystem of payments and DeFi apps for Africa, on the Stellar blockchain, powered by the ecosystem token AFR, the rewards and future governance token AFRX, and a suite of local African country tokens. Apps aleady launched include Afreum Wallet (a Stellar-compatible digital wallet), Afreum Save (interest-bearing savings and time deposits), Afreum Earn (liquidity pool swapping and staking), and Afreum Cash (a P2P Exchange). The goal of the Afreum project is to drive crypto adoption in Africa, providing financial inclusion for unbanked populations on the continent. We do this by building an ecosystem of financial apps, powered by the AFR token, and incentivising international actors to provide liquidity for the ecosystem. The end result is international crypto enthusiasts, and African users looking for financial solutions, coming together to solve problems in Africa. Offisiell nettside: https://afreum.com

Afreum (AFR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Afreum (AFR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 12.66M $ 12.66M $ 12.66M Total forsyning: $ 8.00B $ 8.00B $ 8.00B Sirkulerende forsyning: $ 8.00B $ 8.00B $ 8.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 12.66M $ 12.66M $ 12.66M All-time high: $ 0.00273996 $ 0.00273996 $ 0.00273996 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00158324 $ 0.00158324 $ 0.00158324 Lær mer om Afreum (AFR) pris

Afreum (AFR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Afreum (AFR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AFR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AFR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AFRs tokenomics, kan du utforske AFR tokenets livepris!

