Afreum (AFR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.0016587 $ 0.0016587 $ 0.0016587 24 timer lav $ 0.00173634 $ 0.00173634 $ 0.00173634 24 timer høy 24 timer lav $ 0.0016587$ 0.0016587 $ 0.0016587 24 timer høy $ 0.00173634$ 0.00173634 $ 0.00173634 All Time High $ 0.00273996$ 0.00273996 $ 0.00273996 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.24% Prisendring (1D) -3.28% Prisendring (7D) +0.01% Prisendring (7D) +0.01%

Afreum (AFR) sanntidsprisen er $0.00167931. I løpet av de siste 24 timene har AFR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0016587 og et toppnivå på $ 0.00173634, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AFR er $ 0.00273996, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AFR endret seg med +0.24% i løpet av den siste timen, -3.28% over 24 timer og +0.01% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Afreum (AFR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 13.53M$ 13.53M $ 13.53M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 13.53M$ 13.53M $ 13.53M Opplagsforsyning 8.00B 8.00B 8.00B Total forsyning 7,997,787,822.613078 7,997,787,822.613078 7,997,787,822.613078

Nåværende markedsverdi på Afreum er $ 13.53M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AFR er 8.00B, med en total tilgang på 7997787822.613078. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 13.53M.