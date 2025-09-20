AFEN Blockchain (AFEN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.081967$ 0.081967 $ 0.081967 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) +0.07% Prisendring (7D) +0.29% Prisendring (7D) +0.29%

AFEN Blockchain (AFEN) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har AFEN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AFEN er $ 0.081967, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AFEN endret seg med -- i løpet av den siste timen, +0.07% over 24 timer og +0.29% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

AFEN Blockchain (AFEN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.48K$ 3.48K $ 3.48K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 16.16K$ 16.16K $ 16.16K Opplagsforsyning 183.20M 183.20M 183.20M Total forsyning 850,000,000.0 850,000,000.0 850,000,000.0

Nåværende markedsverdi på AFEN Blockchain er $ 3.48K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AFEN er 183.20M, med en total tilgang på 850000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 16.16K.