Mer om AFEN

AFEN Prisinformasjon

AFEN Offisiell nettside

AFEN tokenomics

AFEN Prisprognose

--
----
0.00%1D
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter.
USD
AFEN Blockchain (AFEN) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 21:09:46 (UTC+8)

AFEN Blockchain (AFEN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.081967
$ 0.081967$ 0.081967

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.07%

+0.29%

+0.29%

AFEN Blockchain (AFEN) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har AFEN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AFEN er $ 0.081967, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AFEN endret seg med -- i løpet av den siste timen, +0.07% over 24 timer og +0.29% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

AFEN Blockchain (AFEN) Markedsinformasjon

$ 3.48K
$ 3.48K$ 3.48K

--
----

$ 16.16K
$ 16.16K$ 16.16K

183.20M
183.20M 183.20M

850,000,000.0
850,000,000.0 850,000,000.0

Nåværende markedsverdi på AFEN Blockchain er $ 3.48K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AFEN er 183.20M, med en total tilgang på 850000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 16.16K.

AFEN Blockchain (AFEN) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på AFEN Blockchain til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på AFEN Blockchain til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på AFEN Blockchain til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på AFEN Blockchain til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+0.07%
30 dager$ 0+45.59%
60 dager$ 0+71.14%
90 dager$ 0--

Hva er AFEN Blockchain (AFEN)

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

AFEN Blockchain (AFEN) Ressurs

Offisiell nettside

AFEN Blockchain Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil AFEN Blockchain (AFEN) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine AFEN Blockchain (AFEN) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for AFEN Blockchain.

Sjekk AFEN Blockchainprisprognosen nå!

AFEN til lokale valutaer

AFEN Blockchain (AFEN) tokenomics

Å forstå tokenomics bak AFEN Blockchain (AFEN) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om AFEN tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om AFEN Blockchain (AFEN)

Hvor mye er AFEN Blockchain (AFEN) verdt i dag?
Live AFEN prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende AFEN-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på AFEN til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for AFEN Blockchain?
Markedsverdien for AFEN er $ 3.48K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av AFEN?
Den sirkulerende forsyningen av AFEN er 183.20M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forAFEN ?
AFEN oppnådde en ATH-pris på 0.081967 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på AFEN?
AFEN så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til AFEN?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for AFEN er -- USD.
Vil AFEN gå høyere i år?
AFEN kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut AFEN prisprognosen for en mer grundig analyse.
AFEN Blockchain (AFEN) Viktige bransjeoppdateringer

